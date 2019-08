Huawei e EUA. Suspensão do embargo pode ser prorrogada

No final de maio os EUA emitiram um decreto executivo que proibia negócios com a Huawei. Rapidamente, e depois do alvoroço criado por isso cessar parcerias com a maioria das empresas tecnológicas norte-americanas — como a Google, que detém o Android, ou a fabricante de chips Qualcomm —, houve uma suspensão dos efeitos do embargo. Essa suspensão terminava esta segunda-feira, mas, segundo o The Wall Street Journal, vai ser alargada por mais 90 dias.

Os negócios não têm estado fáceis para a Huawei. Mesmo com a suspensão em vigor, o futuro da empresa continua incerto. Ao não poder negociar com tecnológicas como a Google ou a Intel, o negócio da venda de smartphones e os contratos de vendas de componentes e antenas que tem em vários países podem estar ameaçados. Tudo porque os EUA afirmam que a Huawei utiliza as suas tecnologias para espiar a favor do governo chinês, algo que a empresa tem negado veementemente. Segundo o Financial Times, a vontade do executivo norte-americano em permitir relações com a empresa não é muita, mesmo com a prorrogação do embargo. Donald Trump, Presidente dos EUA, disse este fim-de-semana que “não queria de todo fazer negócios” com a Huawei.

A polémica com a Huawei tem estado no centro da guerra comercial entre a China e os EUA. Enquanto não há acordo para o fim do conflito económico, e sem uma decisão definitiva por parte do governo dos EUA, várias empresas norte-americanas têm pedido à Casa Branca orientações para saberem como — e se — poderão continuar a negociar a longo prazo com a Huawei.

A Huawei anunciou recentemente que vai lançar o seu próprio sistema operativo, que poderá vir a concorrer com o Android, que é utilizado como base dos smartphones da empresa, uma medida que foi encarada como um dos planos da Huawei para mostrar que pode não vir a depender tanto de empresas norte-americanas.

Com o prolongamento da suspensão do embargo, as empresas norte-americanas poderão continuar a negociar com a tecnológica chinesa. Contudo, será apenas até novembro, o que poderá ser entendido como um passo intermédio que pode mudar o rumo do conflito económico.

O governo chinês já afirmou que quer que os EUA “cumpram os compromissos”, como noticiou a agência Lusa, e diz que o “mundo está a assistir” para saber se a suspensão do embargo vai ou não ser alargada. Além dos EUA, outros países, como a Austrália, a Nova Zelândia ou o Japão têm também imposto restrições à Huawei com a justificação de que é um perigo para a soberania dos Estados.

