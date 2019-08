Livro que pertenceu a Fernando Pessoa à venda em site de leilões

Um livro que pertenceu à biblioteca particular de Fernando Pessoa foi colocado à venda na leiloeira BestNet Leilões, que funciona apenas online. O leilão n.º 2291 só termina na segunda semana de setembro, mas o valor de licitação de George Bernard Shaw já ultrapassou os 500 euros. Este exemplar não se encontra catalogado, à semelhança das três obras adquiridas em julho pela Câmara Municipal de Lisboa e que estavam na posse da família do poeta.

Tal como a maioria das obras que pertenceram a Pessoa, o livro sobre o dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, da autoria do escritor e crítico inglês Gilbert K. Chesterton, está assinado (“Fernando Pessoa”), datado (novembro de 1915), sublinhado e anotado, segundo a informação disponibilizada pela leiloeira. A edição do ensaio, publicado originalmente em 1909, é de 1914.

Este é uma das várias obras de Chesterton que Fernando Pessoa tinha em sua posse quando morreu em 1935, e que passaram para os seus familiares mais próximos, que têm ainda à guarda parte da sua biblioteca. De acordo com a catalogação feita entre 2008 e 2010, no âmbito de uma colaboração entre a Casa Fernando Pessoa e a Universidade de Lisboa, Pessoa tinha outros cinco livros de Gilbert K. Chesterton, incluindo uma edição, também de 1914 de The Victorian Age in Literature. A biblioteca do poeta português era sobretudo composta por títulos em inglês, um reflexo da educação que Pessoa recebeu na África do Sul, onde viveu até aos 17 anos.

Porém, e ao contrário destes cinco exemplares, o que se encontra agora à venda na BestNet Leilões não está catalogado. Três livros vendidos durante um leilão organizado pela José F. Vicente Leilões, de Lisboa, em junho passado, encontravam-se na mesma situação. Estes acabaram por ser adquiridos pela Câmara Municipal de Lisboa, que exerceu o seu direito de preferência sobre os itens classificados. Segundo o estabelecido pelo decreto que procedeu à classificação do espólio de Fernando Pessoa, a sua biblioteca particular é um bem de interesse nacional.

Na altura, o Observador tentou perceber como é que, vários anos depois de a biblioteca particular de Pessoa ter sido alegadamente catalogada, digitalizada e disponibilizada online na sua totalidade, aparecem no mercado livreiro exemplares cuja existência não era conhecida pela Casa Fernando Pessoa, que tem um elevado número de livros que foram do poeta em sua posse. “Não estamos em condições de responder por livros que então não foram localizados”, respondeu o organismo com sede na última morada do escritor, em Campo de Ourique.

A par de George Bernard Shaw, a BestNet Leilões tem também para venda no seu site sete de negativos de retratos de Fernando Pessoa. Segundo a leiloeira, tratam-se de “cópias antigas” feitas “a partir de provas originais”. A licitação termina também em setembro.

