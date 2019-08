Novo livro de António Lobo Antunes publicado em setembro

O novo romance de António Lobo Antunes vai ser editado em setembro pela Dom Quixote. Além do título, A Outra Margem do Mar, pouco mais se sabe sobre o mais recente livro do autor que, aos 76 anos, conta com mais de três dezenas de obras publicadas.

Lançado cerca de um ano depois de A Última Porta Antes da Noite, A Outra Margem do Mar conta uma história que, segundo informou o Jornal de Letras em outubro do ano passado, se passa em Portugal. Em maio de 2018, o escritor admitiu, num artigo de opinião publicado na revista Visão, que andava às voltas com o livro, “dificílimo”.

Tenho quatro capítulos mais ou menos alinhavados depois de não sei quantas versões e ainda não estou contente com elas, ou seja falta-me imenso texto e continuo a fazer e a riscar, a fazer e a riscar, a fazer e a riscar”, escreveu na altura.

Apesar da “lentidão enervante”, terá concluído o manuscrito alguns meses depois, uma vez que, em outubro do mesmo ano, o Jornal de Letras referia que este já estava com a editora.

Além de A Outra Margem do Mar, vai sair, também em setembro pela Dom Quixote, edições comemorativas de duas obras de Lobo Antunes, Os Cus de Judas e Memórias de Elefante, que comemoram em 2019 os seus 40 anos.

Continuar a ler