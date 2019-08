Portal assinala 40 anos do Serviço Nacional de Saúde para recordar “pilar da democracia”

O Ministério da Saúde lançou um portal para assinalar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que tornou o acesso a cuidados de saúde “geral, universal e gratuito”.

O portal recorda a criação do SNS, a 15 de setembro de 1979, destacando a “grande reforma, realizada por António Arnaut,” sendo que a “audácia dos seus criadores” trouxe “uma das mais importantes conquistas do regime democrático e um importante pilar da sua legitimação”.

Cerca de duas dezenas de ministros ao longo dos 40 anos do SNS são recordados no novo portal.

Numa mensagem no novo site, a atual ministra Marta Temido recupera as palavras do fundador António Arnaut para descrever que o SNS mudou Portugal: “Melhorou a qualidade de ida, a justiça social, a confiança e a dignidade dos portugueses”.

Com o SNS, o acesso a cuidados passou a ser universal, porque garante o direito à saúde a todos, independentemente da sua condição económico-social. Passou também a ser gratuito, embora financiado pelos contribuintes.

No portal é ainda traçada uma “cronologia” dos últimos 40 anos do SNS, começando na sua criação, em 1979, até aos dias de hoje, em 2019, com o projeto de “um modelo de gestão autónoma para os hospitais”.

A erradicação mundial da varíola, em 1980, a carreira de enfermagem, a aprovação da Lei de Bases da Saúde de 1990, o início do programa de transplantes hepáticos e a introdução de novas vacinas são algumas das efemérides ou conquistas assinaladas na cronologia.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do Ministério da Saúde indicou que o portal vai sendo dinamizado, com “atualizações constantes”, não só a recordar marcos históricos ao longo das últimas quatro décadas, como também com introdução de iniciativas relacionadas com o SNS.

