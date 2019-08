Vasco Lello é o novo cozinheiro do célebre restaurante Sea Me, em Lisboa

A pouco menos de um ano de celebrar uma década de funcionamento, o restaurante Sea Me – Peixaria Moderna, em Lisboa, apresenta Vasco Lello como novo chef. É já a partir deste mês de agosto que o alentejano de gema (que passou por cozinhas conceituadas como a da Bica do Sapato, no tempo de Paulo Morais e Fausto Airoldi, ou a do Valle Flor, no tempo de Aimé Barroyer), que liderava o Café Príncipe Real, do hotel Memmo Príncipe Real, assume os fogões deste que é um dos mais conhecidos espaços da baixa lisboeta.

“Sou um grande fã de peixe, gosto de o trabalhar e também de o comer, e o Sea Me é uma fonte inesgotável de boa matéria-prima. Por isso, este é o desafio ideal, num restaurante que já é uma referência. Já passaram por cá ótimos profissionais, e eu também gostaria de deixar a minha marca. Quero que o Sea Me continue a ser uma referência no que toca a peixe e marisco em Lisboa, mas também que este seja um pouco o Sea Me do Vasco Lello.”, explica o chef Vasco, via comunicado oficial.

As mudanças implementadas deverão começar a ser sentidas mais para o final do mês, depois de o normal período de habituação ao novo poiso, mas Vasco Lello deverá dar especial atenção à vertente de cozinha criativa que também se encontra neste Sea Me, a par do sushi e da grelha.

A abertura desta casa deu-se há quase dez anos (comemora a sua primeira década em 2020) e, na altura, foi um ponto de viragem importante no panorama gastronómico da capital. Serviu de escola a muitos profissionais que ainda hoje dão cartas em Portugal e no estrangeiro e com esta mudança procura reforçar e renovar o trabalho que praticamente todos os dias se desenvolve em torno de mais de 40 espécies de peixe portuguesas.

Continuar a ler