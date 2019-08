Vídeo. Turistas espanhóis atacados por dono de restaurante na Albânia depois de saírem sem comer

“Ataque selvagem e viral”, escreve La Voz de Galicia. “Uma história de terror”, acrescenta o El Confidential. Um grupo de turistas espanhóis — no qual se incluía Eugenio Galdón, conhecido empresário, ex-chefe de gabinete da presidência de Adolfo Suárez e ex-diretor de vários grupos mediáticos, como Prisa ou Cope — foi violentamente atacado pelo dono de um restaurante albanês durante as suas férias.

Tudo aconteceu no passado dia 15 de agosto quando Galdón, juntamente com outros quatro membros da sua família e ainda dois guias locais, atracou o iate em Porto Palermo, uma península no sul da Albânia, e decidiu ir comer ao restaurante Panorama que, segundo o El Confidencial, diz ter a melhor comida mediterrânica da costa. O serviço no restaurante terá demorado muito mais do que o inicialmente esperado e a família optou por ir embora — uma decisão que causou a ira do dono do estabelecimento, Mihal Kokedhima, de 51 anos, que não só saiu a correr atrás de Galdón e da família, como saltou sobre o carro onde seguiam os turistas espanhóis e começou a golpear o vidro, tentando quebrá-lo para chegar até aos ocupantes do carro.

O ataque de fúria foi motivado pelo facto de o grupo de turistas ter optado por não comer ali. Segundo Mihal Kokedhima, ou a família esperava pela comida ou pagava por ela mesmo sem a comer.

O ataque foi filmado pelos ocupantes do carro e, ao longo de cerca de 6 minutos, é possível ver Kokedhima a golpear insistentemente o vidro da viatura, chegando a perfurar parte deste já com as mãos ensanguentadas, enquanto os ocupantes nos lugares da frente, os dois guias, tentam dissuadi-lo a soltar-se. Tudo isto aconteceu com o carro em movimento, sendo que o motorista optou por ir avançando aos poucos em direção ao posto da polícia, tentando não ferir o atacante — que se segurava ao carro com uma mão e com a outra tentava quebrar o vidro.

Meios albaneses, citados pelo El Confidencial, dão conta de que Kokedhima grita ao condutor para que este pare e faz ameaças, afirmando que companheiros seguem atrás deles noutros carros. “Vá, mata-me, outros vêm atrás matar-te!”, continua a gritar. Perante isto, o condutor permanece calmo e segue em direção ao posto policial, apesar de a tensão no interior do veículo ser evidente. Quando chegam, por fim, a Saranda, cidade albanesa, Kokedhima larga finalmente o carro e a família segue caminho em direção à polícia.

Kokedhima foi detido e encontra-se em prisão preventiva, sendo que o restaurante permanece encerrado no decorrer da investigação das autoridades. Tanto Eugenio Galdón como restante família e guias saíram ilesos do ataque.

Esta não é a primeira vez que há relatos de violência associados ao dono do restaurante. Na página do TripAdvisor referente ao Panorama encontram-se comentários de utilizadores sobre episódios de agressividade protagonizados por Kokedhima — que o jornal espanhol já citado diz ser primo do milionário albanês Koko Kokedhima, nome associado à máfia. É o caso de “H H”, que, em dezembro de 2015, já escrevia que quem fosse a este estabelecimento seria provavelmente atacado pelo dono.

Continuar a ler