Acidente em Évora causa dois feridos e obriga a corte de estrada nacional

Um acidente entre uma viatura ligeira de passageiros e um pesado de mercadorias na estrada nacional 254, em Évora, causou dois feridos e obrigou ao corte da circulação, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

“Recebemos o alerta às 19h39 para uma colisão rodoviária entre um pesado de mercadorias, que transportava cereais, e um ligeiro de passageiros, que causou dois feridos, um grave e um ligeiro”, afirmou à Lusa fonte do CDOS de Évora, acrescentando que às 21h30 as vítimas ainda estavam no local do acidente.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na estrada nacional 254 na zona de São Miguel de Machede, com a circulação a ficar interrompida nos dois sentidos.

“A estrada está cortada em ambos os sentidos, uma vez que a carga [cereais] ficou espalhada na via. A expectativa é que as operações ainda demorem algum tempo”, acrescentou.

Para o local da ocorrência deslocaram-se 29 operacionais e 12 viaturas dos bombeiros de Évora, da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Infraestruturas de Portugal.

