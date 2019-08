Documentário sobre último álbum de Bruce Springsteen já tem trailer

Foram divulgadas as primeiras imagens de Western Stars, o filme que documenta a gravação do álbum homónimo de Bruce Springsteen, que não lançava um disco há cinco anos.

Produzido pelo próprio cantor e compositor norte-americano, o documentário inclui a gravação de um concerto em que Springsteen e a sua banda interpretaram cada um dos novos temas num antigo celeiro acompanhados por uma orquestra. O concerto contou com a participação especial de Patti Scialfa.

O álbum que dá nome ao filme, o 19.º na já longa discografia do artista norte-americano, saiu a 14 de junho, data em que foi divulgado o quarto single, também intitulado “Western Stars”. O videoclip foi realizado por Thom Zimny, colaborador de longa data de Springsteen e responsável pela realização do documentário. O disco estreou com grande sucesso, tendo chegado a número 1 no top do iTunes em países como Reino Unido, Bélgica, Alemanha e Espanha.

O filme, contudo, só ficará disponível este inverno, altura em que chegará aos cinemas. A estreia está marcada para o Festival Internacional de Cinema de Toronto, que se irá realizar no início de setembro.

