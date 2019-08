Homem armado sequestra autocarro e faz reféns numa ponte de acesso ao Rio de Janeiro

Um homem armado entrou num autocarro que faz a ligação entre Niterói e o Rio de Janeiro fazendo dos passageiros seus reféns, avançou o G1. A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar já cercou o autocarro parado no meio da ponte.

O homem terá entrado no autocarro identificando-se como polícia militar. Ainda não são conhecidas as motivações do sequestrador, mas já ameaçou regar o autocarro com gasolina.

A polícia encontra-se em negociações com o homem. As imagens da G1 mostram que as autoridades, armadas, já cercaram o autocarro.

Em atualização

