Navio da Armada espanhola vai recolher migrantes do Open Arms

Os migrantes serão resgatados do navio Open Arms e transportados até Maiorca ,de acordo com o governo espanhol que já tinha mostrado disponibilidade para receber os cerca de 100 migrantes retidos. O navio Open Arms está no mar há 19 dias, tendo já vários migrantes optado por saltar fora do navio e tentar nadar até terra firme, em desespero para sair do barco.

Segundo o jornal El Mundo, desde as primeiras horas da manhã que o navio está a ser preparado para rumar à ilha italiana de Lampedusa. O navio deverá partir cerca das 17 horas (16 horas em Lisboa) e navegar durante três dias até chegar à localização do Open Arms, que deverá também ser escoltado até ao porto de Palma em Maiorca.

A opção do governo espanhol de escoltar o Open Arms até Palma de Maiorca surge depois de analisar as opções disponíveis para resolver a emergência humanitária que se vive a bordo do navio.

No domingo, a ONG recusou a hipótese de atracar em Algeciras — em Espanha —, alegando que a embarcação não teria condições para fazer a navegação até ao porto disponibilizado.

