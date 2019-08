Presidente de Moçambique inicia visita de trabalho à Rússia

O chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, inicia esta terça-feira uma visita de trabalho à Rússia, a convite do Presidente Vladimir Putin, com quem se irá reunir.

Durante a sua visita de quatro dias, que termina na sexta-feira, Filipe Nyusi irá manter conversações oficiais com Putin, participar na abertura do Fórum Empresarial Moçambique-Rússia e reunir-se com a comunidade moçambicana no país.

De acordo com um comunicado oficial da Presidência de Moçambique, “a visita do chefe de Estado moçambicano inscreve-se no quadro da consolidação e aprofundamento das relações de amizade e cooperação existentes entre Moçambique e a Rússia”.

A visita de Nyusi é primeira deslocação de um chefe de Estado moçambicano à Rússia desde a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1991, depois da visita do Presidente Joaquim Chissano a Moscovo, em 1987.

Na visita à Rússia, a comitiva que acompanha o chefe de Estado moçambicano contará com os ministros da Defesa, Atanásio Mtumuke, e dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, além das vice-ministras dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Lucas, e da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Leda Hugo.

