Procurador siciliano ordena apreensão do navio Open Arms e desembarque imediato dos seus ocupantes

O procurador da cidade de Agrigento, na Sicília, ordenou a apreensão do navio Open Arms e o desembarque imediato dos quase 100 migrantes africanos que este levava a bordo. O jurista, que está a investigar um suposto crime de sequestro pela recusa do ministro do Interior italiano Matteo Salvini em permitir o desembarque de migrantes, tomou a decisão após visitar o navio, que está em alto mar há 19 dias e que se encontra, desde a sexta-feira passada, ancorado a apenas 800 metros da ilha italiana de Lampedusa, conta o jornal espanhol El País.

Em atualização.

