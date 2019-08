Quer assistir às Festas do Mar a partir do palco? Temos uma entrada dupla para oferecer

As Festas do Mar de Cascais, que arrancaram a 16 de agosto, vão fechar em chave de ouro com um concerto especial dos Delfins, que se juntaram ao fim de vários anos de separação a convite da Sinfónica de Cascais. O concerto contará com a participação de um grupo de ilustres convidados, como Ana Bacalhau, João Pedro Pais, Olavo Bilac e Tim.

A entrada é livre, mas o Observador, em parceria com a SEAT, que apoia o festival da Baía de Cascais, tem para oferecer uma entrada dupla que permite assistir ao espetáculo deste domingo confortavelmente sentado e a partir de um local privilegiado — o palco.

Para ganhar os dois Best Spot by SEAT, com acesso a partir da zona VIP, só precisa de ser o mais rápido a responder à seguinte pergunta: em que ano é que as Festas do Mar, depois de um período em que não foram realizadas, foram resgatadas pelas associações de pescadores?

Os participantes devem enviar as respostas para o endereço de email leitor@observador.pt até às 15h desta quarta-feira, 21 de agosto. Para que a candidatura seja válida, o corpo do e-mail deve incluir o nome, número de telemóvel e número de identificação (bilhete de identidade ou cartão de cidadão). O vencedor será posteriormente contactado.

