Revelado trailer de “The Morning Show”, uma das grandes apostas da Apple TV

Foi revelado esta segunda-feira o primeiro trailer de The Morning Show, uma das grandes apostas do novo serviço de televisão da Apple, o Apple TV. A série, produzida e co-protagonizada pela atriz Reese Witherspoon, tinha sido anunciada por altura da apresentação do serviço, em março deste ano, mas só agora é que foram mostradas as primeiras imagens.

O drama, inspirado no livro homónimo de Brian Stelter sobre as manhãs da televisão norte-americana, segue a história de um popular programa caído em desgraça depois de um escândalo e a sua luta por “sobreviver a uma nova era”. Jennifer Aniston, que faz de apresentadora, é uma das protagonistas da série que só deve estrear no final do ano, segundo a Vox. O elenco conta ainda com atores como Steve Carell, ex-colega de Aniston nas manhãs televisivas, e Nestor Carbonell.

Anunciada a 25 de março durante um evento especial realizado no Steve Jobs Theater, em Cupertino, na Califórnia a Apple TV terá à disposição dos utilizadores vários serviços televisivos, acessíveis através de uma aplicação. Entre estes contar-se-á o Apple TV+, dedicado a produções originais, das quais The Morning Show é um dos nomes fortes. Oprah Winfrey e Steven Spielberg estão também a trabalhar com a empresa na produção de conteúdos, ainda sem data oficial de lançamento. Espera-se que o serviço esteja disponível perto do final deste ano.

