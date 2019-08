Sindicato dos motoristas de matérias perigosas reunido com Governo. “A telenovela já acabou”, comentou Pedro Nuno Santos

Depois de reunir com a ANTRAM durante a manhã, ao 12h, o Governo iniciou há minutos o encontro com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que no domingo decidiu desconvocar a greve depois de um plenário. No regresso à entrada do edifício do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, o ministro Pedro Nuno Santos recusou prestar qualquer declaração aos jornalistas, tendo dito apenas aos jornalistas: “Acho que a telenovela já acabou”.

O ministro chegou acompanhado do secretário de Estado Miguel Cabrita e tinha vindo de uma pausa para almoço de cerca de duas horas da reunião com a ANTRAM, representada por André Matias de Almeida.

Já Pedro Pardal Henriques, porta-voz e advogado do SNMMP, disse à entrada estar preocupado com o facto de o Governo ter reunido com a ANTRAM primeiro, durante esta manhã. “Estamos apenas preocupados porque, mais uma vez, o Governo reuniu com a ANTRAM sem a nossa presença”. No entanto, acrescentou o porta-voz, o sindicato vai “dar o benefício da dúvida de que tudo decorrerá da forma como a ANTRAM demonstrou, de boa-fé”. “Assim como nós estamos de boa-fé”, sublinhou Pardal Henriques em declarações à SIC Notícias.

O advogado remeteu qualquer declaração para o final da reunião que estava marcada para as 16h, onde também estão presentes Francisco São Bento, presidente do SINMMP e Bruno Fialho, dirigente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil, convidado pelo sindicato para ajudar nestas negociações.

Não se sabe, no entanto, se a reunião da ANTRAM com o Governo terminou definitivamente ou se vai ser retomada em algum momento. Sabe-se apenas que tanto o sindicato como a ANTRAM estão a reunir, até ao momento, separadamente, ao contrário do que se pensava inicialmente.

No domingo, depois de desparalização ser desconvocada, Francisco São Bento explicou que poderá voltar a ser convocada greve “às horas extraordinárias, fins-de-semana e feriados”, no caso de a ANTRAM “demonstrar uma postura intransigente na reunião”.

Já André Matias de Almeida apontou disponibilidade para um acordo semelhante ao que foi alcançado com o SIMM e a FECTRANS. Reconheceu que “os recibos de vencimento destes trabalhadores não são normais quando comparados com os do resto do país, com muitas rubricas”, mas relembrou que as empresas de transporte “perdem há três anos a esta parte”. “Temos de estar adaptados ao paradigma do país”, relembrou, dizendo que não vale a pena chegar a entendimentos que acabam por redundar em “despedimentos coletivos ou empresas que fecham”.

