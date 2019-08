Surto de listeriose em Espanha faz primeira vítima mortal. Decretado alerta sanitário

A origem do surto está identificada: carne “Mechá”, da empresa Magrudis. Em cinco dias, a listeriose já atingiu a denominação de “o maior de sempre” em Espanha. Há 80 pessoas infetadas, das quais 53 continuam internadas, um morto registado e uma das grávidas internadas no hospital perdeu o bebé.

Na madrugada de segunda-feira, foi registado o primeiro caso de morte associado ao surto. Uma mulher de 90 anos, residente na Andaluzia não resistiu à infeção causada pela presença da bactéria Listeria monocytogenes nos alimentos. Apesar do número de infetados já ser o maior da história, de acordo com Jesús Aguirre, médico e conselheiro de saúde na Junta da Andaluzia, há ainda a hipótese de este número vir a aumentar uma vez que “os sintomas da doença podem demorar mais de quatro semanas a aparecer”.

A maior parte dos casos de pessoas infetadas pela bactéria regista-se em Sevilha e Huelva, onde 22 pessoas permanecem hospitalizadas, três delas nas unidades de cuidados intensivos.

Apesar de ainda não ter sido confirmado se os lotes estavam totalmente contaminados pela bactéria que causa a listeriose, a empresa de Sevilha, Magrudis — que fabrica a marca “Mechá” — já recolheu os dois lotes, com cerca de duas mil embalagens da carne onde foi identificado o foco do surto da listeriose, afirmou ao ABC José Marín, gerente da fábrica.

A bactéria causa problemas ao nível do sistema digestivo, como diarreia e vómitos, acompanhados de febre. Em caso de mulheres grávidas, recém-nascidos, idosos ou pessoas imunodeprimidas torna-se especialmente perigosa, podendo atingir uma taxa de letalidade de 30%, de acordo com a página da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo a ministra da saúde espanhola, María Luisa Carcedo, o alerta sanitário foi declarado no dia 16, na comunidade autónoma da Andaluzia o que permite “localizar possíveis focos automaticamente” levando à sua “imobilização e retirada do mercado”.

“O alerta já está estabelecido. Existe uma rede de alerta alimentar que se ativa no momento em que uma comunidade autónoma nos comunica um surto e há suspeitas de que se possa estender”, explicou María Luisa Carcedo.

Em Portugal, o último surto de listeriose infetou 30 pessoas, causando a morte a 11 pessoas, entre 2009 e 2012 e teve origem em queijo, segundo a DGS. Mais recentemente, em 2016, foram destruídas 29 toneladas de queijo da Beira Baixa, contaminados com bactéria Listeria monocytogenes, produzidos pela Cooperativa de Produtores da Beira Baixa, em Idanha-a-Nova.

A transmissão da bactéria pode ocorrer através do contacto direto com animais (em reservatórios), do consumo de alimentos e produtos alimentares contaminados, de origem animal e vegetal, processados ou não, de mãe para feto ou durante a passagem pelo canal de parto infetado.

Os alimentos, ou produtos alimentares contaminados, que mais frequentemente se associam à transmissão da infeção incluem a carne crua de vaca, porco ou aves, crustáceos, mariscos ou moluscos, leite e derivados não pasteurizados, frutas e vegetais crus ou mal lavados e ainda através de alimentos processados, nomeadamente charcutaria e congelados.

Continuar a ler