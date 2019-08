Temperaturas vão chegar aos 40º C. País está em risco máximo de incêndios

As temperaturas vão subir durante esta semana. Para esta terça-feira, Lisboa tem uma máxima prevista de 30º C, enquanto no Porto são esperados 28º C. Com 34º C, Castelo Branco, Santarém, Évora e Beja serão os distritos mais quentes do país. No Algarve, Sagres não deverá ir além dos 23º C, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os termómetros vão começar a subir de forma acentuada na quarta-feira, com Setúbal e Santarém a rondarem os 36º C e 38º C, respetivamente. No mesmo dia, Braga e Bragança vão ultrapassar os 30º C. Já na quinta, Lisboa terá 35º C e o distrito de Santarém pode mesmo atingir os 40º C. No Algarve, as temperaturas vão passar dos 23º C para os 31º C em apenas dois dias.

Apesar das altas temperaturas, a nebulosidade também se pode fazer sentir no norte do continente e nas ilhas a chuva só deverá dar tréguas na quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Com a chegada do fim de semana, as temperaturas deverão descer ligeiramente.

Ainda esta terça-feira, e devido ao calor, trinta e cinco concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Santarém e Bragança apresentam risco máximo de incêndio. Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de São Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim, Alcoutim (Faro), Marvão, Nisa, Gavião (Portalegre), Abrantes, Sardoal e Mação (Santarém), Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Proença-a-Nova, Oleiros, Penamacor e Covilhã (Castelo Branco) e Carregal do Sal, Mangualde, Penedono e Tabuaço (Viseu).

Também em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Seia, Sabugal, Guarda, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Vila Nova de Foz Coa e Pinhel (Guarda), Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra), Torre do Moncorvo, Vila Flor e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Viana do Castelo e Porto, em risco muito elevado e elevado de incêndio. De acordo com o instituto, o risco de incêndio vai continuar máximo, muito elevado e elevado pelo menos até ao fim de semana em vários distritos de Portugal continental.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para o agravamento do risco de incêndio até sexta-feira para valores “muito elevados a máximos” em todo o território, com o aumento da temperatura e a diminuição da humidade.

Por causa das condições meteorológicas, a ANEPC recorda que durante o período crítico de incêndios, entre 1 de julho e 30 de setembro, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, não é permitido utilizar fogareiros e grelhadores nas zonas críticas do espaço rural, nem fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.

A ANEPC recomenda ainda “a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, na utilização do fogo em espaços rurais, observando as restrições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias”.

Continente e Madeira em risco muito elevado de exposição aos raios UV

Dezassete distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira apresentam ainda esta terça-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

No continente, apenas Viana do Castelo apresenta risco elevado, estando os restantes 17 distritos com níveis muito elevados bem como o arquipélago da Madeira.

No arquipélago dos Açores, as ilhas das Flores, Faial e Terceira apresentam esta terça-feira risco moderado enquanto São Miguel está com níveis baixos.

