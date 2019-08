Adolescente ataca escola com um machado e deixa ao menos seis alunos e professora feridos no Brasil

Um ataque ao Instituto Educacional Assis Chateaubriand, próximo da cidade de Porto Alegre, na região Sul do Brasil, deixou seis alunos, de idades entre os 12 e 14 anos, e uma professora feridos nesta quarta-feira, avançou o portal de notícias brasileiro G1.

Um adolescente, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades, utilizou um machado de pequeno porte para causar ferimentos aos alunos da escola brasileira, e fugiu. A polícia está a fazer buscas.

A secretaria estadual de Educação revelou que o suspeito é um adolescente. O chefe de polícia Marco Aurélio Schalmes, da Polícia Civil de Charqueadas, informou ao G1 que o jovem entrou na escola por uma via traseira e lançou o cocktail molotov numa das salas de aulas, onde estavam vários alunos e uma professora, depois disso, começou os ataques com o machado.

Schalmes ainda relatou que um professor de Educação Física terá imobilizado o jovem, que não é aluno da instituição, mas que este conseguiu se libertar e fugiu.

Não foram registados ferimentos graves. As vítimas foram levadas para o hospital de Charqueadas.

O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse numa publicação no Twitter que o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, está a caminho da escola, assim como a secretaria estadual de Educação.

Estou retornando para Porto Alegre e tomei conhecimento do ocorrido em Charqueadas, no IEE Assis Chateaubriand. Já conversei com o Vice-Governador, @DelegadoRanolfo, que está se deslocando para acompanhar investigações, apoio aos alunos e suas famílias e comunidade escolar. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) August 21, 2019

Este é o segundo ataque a uma escola brasileira desde março, quando dois jovens ex-alunos mataram cinco estudantes e duas professoras, numa escola no estado de São Paulo. Um deles matou o outro e suicidou-se logo depois, como haviam planeado.

