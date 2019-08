“Bem-vindo, lenda”. Fiorentina oficializa Franck Ribéry

É oficial: Franck Ribéry troca Munique por Florença e já pousa para as fotografias vestido de roxo. O internacional francês de 36 anos chegou à cidade italiana na manhã desta quarta-feira e vai agora realizar os habituais exames médicos, sendo apresentado amanhã.

Segundo o Gazzeta dello Sport, o agora ex-jogador do Bayern de Munique vai assinar por duas temporadas e ganhar um salário de quatro milhões de euros anuais.

“Bem-vindo, lenda”, escreveu o novo clube de Ribéry no Twitter. O avançado cumprimentou os cerca de 300 fãs viola que marcaram presença no aeroporto e que lhe chamaram “Il Fenomeno”.

Estou feliz. Conversei durante uma semana com a Fiorentina. Também falei com o Luca Toni (ex-internacional italiano e colega de equipa de Ribéry), que me disse que a Fiorentina é um grande clube e a cidade é linda. E também gosto de italiano e falo mesmo um bocado, embora tenha que melhorar. Obrigado a todos”, disse Ribéry naquelas que foram as primeiras declarações com o símbolo da Fiorentina ao peito.