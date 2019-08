EUA podem aprovar nova lei que detém crianças migrantes por tempo indeterminado

A administração de Donald Trump revelou nesta quarta-feira um novo projeto-lei que poderá permitir a detenção por tempo indeterminado de famílias migrantes que atravessarem ilegalmente a fronteira, alterando uma lei de 1997 que fixa um limite e estabelece os termos em que deve ser feito o tratamento das crianças por parte das autoridades, avançou a imprensa norte-americana.

Esta é uma legislação que tem estado no centro de uma forte pressão por parte da Casa Branca, junto do Departamento de Segurança Interna. A ser aprovada, a legislação irá substituir a lei – conhecida como o Acordo Flores – que limita o período de detenção de crianças migrantes em 20 dias.

A administração Trump diz que a regulamentação é “crucial” para a contenção da imigração na fronteira sul, nomeadamente com o México. mas ainda necessita da aprovação federal para ter efeito constitucional.

O Presidente norte-americano Donald Trump já criticou em diversas ocasiões sobre o problema a que chama “deter e libertar”. Kevin K. McAleenan, secretário da Segurança Interna dos EUA, disse que é uma “regra crucial” que permitirá às autoridades deter famílias e, dessa forma, “proteger a integridade do sistema de imigração”. A ideia é poder passar a manter detidas as famílias até que sejam libertadas para um asilo que lhes seja concedido ou, em alternativa, que sejam deportadas para a origem.

Será possível manter famílias, detidas a atravessarem a fronteira ilegalmente, em centros de detenção familiar pelo tempo necessária. Especialistas nesta área dizem aos jornais norte-americanos que o processo pode durar entre três meses ou mais.

(1/5) Today, @DHSgov & @HHSgov have issued the “Flores Final Rule”, which allows DHS to keep families together during fair and expeditious immigration proceedings, and eliminates a key incentive that encourages traffickers to exploit children.

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) August 21, 2019