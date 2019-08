“Finalmente o pesadelo acabou”: O navio Open Arms já atracou em Lampedusa

O navio Open Arms chegou ao porto da ilha de Lampedusa por volta da meia-noite, hora italiana, depois do procurador de Agrigento (cidade na Sicília), Luigi Patronaggio, ter ordenado esta tarde a apreensão do navio e o desembarque imediato dos refugiados que este transportava. Segundo o jornal El País, o Open Arms transportava 83 migrantes que edo da base de Cádiz com o objetivo de salvar os passageiros em risco.

Tras 19 días, desembarcaremos hoy en Lampedusa. Se incautará el barco temporalmente, pero es un costo que @openarms_fund asume para asegurar que las personas a bordo puedan ser atendidas. Consideramos indispensable priorizar su salud y seguridad en esta emergencia humanitaria. pic.twitter.com/mXePPemObz — Oscar Camps (@campsoscar) August 20, 2019

“Após 19 dias, desembarcamos hoje em Lampedusa. O nosso navio será temporariamente apreendido mas é um custo que a Open Arms assume para garantir que as pessoas a bordo sejam tratadas. Consideramos essencial priorizar a sua saúde e segurança nesta emergência humanitária”, escreveu no twitter o fundador da ONG responsável pelo barco, Oscar Camps. “O pesadelo finalmente acabou”, escreveu a organização na sua conta da mesma rede social. Ao longo dos próximos dias irá saber-se ao certo o que acontecerá aos refugiados que agora finalmente conseguem pisar terra firme.

????????#ULTIMAHORA ????????

La fiscalía de Agrigento dictamina desembarco inmediato de todas las personas a bordo #OpenArms en el puerto de #Lampedusa y la incautación provisional del barco.

Por fin,se acaba la pesadilla y las 83 personas a bordo recibirán asistencia inmediata en tierra pic.twitter.com/z4rYtTmtP0 — Open Arms (@openarms_fund) August 20, 2019

