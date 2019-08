Governo moçambicano baixa preço dos combustíveis

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique anunciou esta quarta-feira uma revisão em baixa do preço dos combustíveis em cerca de um metical.

Com o reajuste, que entra em vigor na quinta-feira, o gasóleo desce dos atuais 64,55 meticais (0,94 cêntimos) por litro para 63,51 meticais (0,93 cêntimos), enquanto a gasolina diminui de 67,07 meticais (quase um euro) para 66,49 meticais (0,97 cêntimos), refere um comunicado do ministério.

O petróleo de iluminação baixa de 49,08 meticais (0,72 cêntimos) por litro para 48,44 meticais (0,71 cêntimos) e o gás doméstico desce dos atuais 63,26 meticais (0,93 cêntimos) por quilograma para 61,23 meticais (0,90 cêntimos).

“A redução do preço dos combustíveis e outros produtos petrolíferos surge da redução do preço do crude no mercado internacional e da estabilidade da taxa de câmbio no mercado cambial interbancário que se tem verificado nos últimos meses”, justifica o Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique.

