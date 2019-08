Lojas do Pingo Doce fecham às 18h esta quinta-feira em homenagem a Soares dos Santos

Esta quinta-feira os supermercados Pingo Doce vão encerrar mais cedo, às 18 horas, para marcar o sétimo dia da morte de Soares dos Santos, avisou a empresa através de um mensagem enviada por telemóvel aos clientes. Foi ainda aberto um endereço de email para poderem ser enviadas condolências.

Alexandre Soares dos Santos, que criou o Pingo Doce há 40 anos, morreu na passada sexta-feira. Tinha 84 anos.

Alexandre Soares dos Santos (1934-2019)Os colaboradores do Pingo Doce expressam a sua profunda tristeza pelo… Posted by Pingo Doce on Saturday, August 17, 2019

Alexandre Soares dos Santos, que era o segundo homem mais rico de Portugal, foi o líder do grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce, durante 46 anos. Em 2009, fundou e financiou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se dedica ao estudo da sociedade portuguesa. Por vontade expressa do próprio empresário, antes de morrer, as cerimónias fúnebres estavam reservadas estritamente à família.

Ao todo, a cadeia de supermercados tem mais de 430 lojas em todo o país. Não há informação sobre se esta iniciativa se estenderá a mais lojas do grupo Jerónimo Martins, como as lojas Recheio ou os café Jeronymo, ou à operação da empresa noutros países nos quais está presente (Colômbia, com os supermercado Ara, e Polónia, com os Biedronka).

*Em atualização

