Nova Zelândia. Presidente dá biberão a bebé enquanto preside a debate parlamentar

O presidente do parlamento da Nova Zelândia partilhou nas redes sociais, nesta terça-feira, uma imagem onde aparece a dar biberão ao filho de um colega de partido enquanto presidia ao debate.

Trevor Mallard, presidente do Parlamento desde 2017, fez uma publicação no Twitter com a foto, em que alimentava o filho de Tamati Coffey, deputado do partido trabalhista – o mesmo do presidente. Mallard brincou dizendo que houve um “VIP” que se sentou na cadeira presidencial com ele.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019

Coffey anunciou o nascimento do filho em julho, um bebé que nasceu com recurso a uma barriga de aluguer e com o ADN do marido, Tim Smith. O deputado disse, também numa publicação no Twitter, que ele e o seu parceiro estavam “extasiados pelo milagre da vida” e que a mulher responsável pela gestação – uma amiga do casal homossexual – estava “muito bem”.

???????????? He’s here. and he came into this world surrounded by his village. #modernfamilies ????Mum doing awesome. Dads overwhelmed at the miracle of life. ???? @SundayTVNZ will tell our story this Sunday night at 730pm. Give it a watch. pic.twitter.com/nRm2YNoBug — Tāmati Coffey (@tamaticoffey) July 9, 2019

Nesta quarta-feira, o político trabalhista foi a um debate parlamentar pela primeira vez depois de regressar após a licença paternidade e levou o filho.

Mallard, que é pai de três filhos, decidiu, então, exercer dois cargos ao mesmo tempo: o de presidente do parlamento e babysitter. Coffey disse ter sentido-se “realmente apoiado pelos colegas do parlamento”.

Em 2017, a senadora australiana Larissa Waters foi manchete nos jornais mundiais por ter dado de mamar ao seu filho enquanto estava no parlamento.

