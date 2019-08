Pardal Henriques é candidato ao parlamento. “Tem um trajeto de vida que o enobrece como cidadão”, diz Marinho e Pinto

Pedro Pardal Henriques, o porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, vai integrar as listas do partido de Marinho e Pinto, o Partido Democrático Republicano (PDR), para as próximas eleições legislativas. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias e já foi confirmada por Marinho e Pinto ao Observador.

À Rádio Observador, Marinho e Pinto indicou que “ainda não foi divulgada a composição nem o cabeça-de-lista por Lisboa, mas Pedro Pardal Henriques será um dos 22 cabeças-de-lista”, sem revelar por qual círculo eleitoral pelo qual Pardal Henriques irá concorrer.

“O dr. Pedro Pardal Henriques tem um trajeto de vida exemplar que o enobrece como cidadão, que é um exemplo para muita gente e foi o símbolo de uma das lutas sindicais mais importantes que houve neste país após o 25 de abril, uma luta que se fez contra a corrupção e a fraude nas remunerações laborais e uma luta fora do aparelho partidário que controla o sindicalismo português”, diz Marinho e Pinto, o que é “nefasto” para a democracia portuguesa.

Em entrevista à Rádio Observador, na terça-feira, António Marinho e Pinto não tinha confirmado Pedro Pardal Henriques como um dos cabeça-de-lista do partido que fundou, mas não poupou elogios à postura do advogado do Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) que, defendeu, “seria um excelente candidato à Assembleia da República”.

O Observador tentou contactar Pedro Pardal Henriques, até ao momento sem sucesso.

