Polícia catalã procura rapariga portuguesa que está desaparecida desde segunda-feira

Margarida Simões, uma jovem portuguesa de 24 anos, está desaparecida desde segunda-feira em Barcelona. De acordo com as autoridades locais, a rapariga foi vista pela última vez ao final da tarde do dia 19 de agosto em Sant Pere de Ribes, Barcelona, avançou a TVI.

Nas redes sociais, os Mossos d’Esquadra — polícia catalã — partilhou a notícia do desaparecimento da jovem e fez um apelo à população para que ajudem nas buscas.

La Margarida té 24 anys i va desaparèixer el 19 d'agost a Sant Pere de Ribes. Ajuda'ns a trobar-la Margarida tiene 24 años y desapareció el 19 de agosto en Sant Pere de Ribes. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/OLu3sm2XX3 — Mossos (@mossos) August 20, 2019

A Unidade de Investigação dos Mossos d’Esquadra não exclui a hipótese de se tratar de um caso de violência doméstica. Ainda segundo a TVI, Margarida terá viajado para Barcelona depois de ter sido ameaçada de morte por um homem que será o seu namorado. A rapariga estava alojada em casa de uma tia.

O apelo da polícia espanhola já teve mais de 14 mil partilhas no Twitter.

