Santarém. Jovem menor e sem carta causa acidente e foge do local

Oito pessoas ficaram feridas na manhã de terça-feira em Santarém depois de um acidente entre um carro ligeiro e uma carrinha que transportava trabalhadores agrícolas. Segundo o Correio da Manhã, o acidente foi causado pelo condutor do ligeiro, que será menor de idade e não tem carta de condução. Segundo o mesmo jornal, o jovem saiu da viatura e fugiu do local logo após o acidente.

Vários populares foram atrás do condutor e levaram-no de volta para o local do acidente, onde aguardaram pela chegada da polícia. Foi depois levado para o hospital porque se queixava de dores no tronco. Todos os passageiros foram hospitalizados, um deles em estado grave.

O carro que o jovem conduzia também não terá seguro automóvel nem a inspeção obrigatória em dia.

Continuar a ler