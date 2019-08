Sindicato dos motoristas de matérias perigosas apresenta pré-aviso de greve esta quarta-feira

Depois de o acordo para uma mediação do conflito entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a ANTRAM ter voltado a cair esta terça-feira, os motoristas vão apresentar esta quarta-feira um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana, confirmou à Rádio Observador Pedro Pardal Henriques, porta-voz e advogado do sindicato. Esta nova paralisação deverá ocorrer na primeira semana de setembro, uma vez que o pré-aviso tem de ser entregue com 10 dias úteis de antecedência.

Francisco São Bento, presidente do SNMMP, vai falar às 13h em Aveiras de Cima para apresentar este novo pré-aviso de greve e outras possíveis “formas de luta”, tal como Pardal Henriques tinha referido esta terça-feira, depois da reunião com o Governo no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, onde o acordo para uma possível mediação acabou por não acontecer.

Nessa altura, Pedro Pardal Henriques falou aos jornalistas e referiu que a única coisa o sindicato pediu aos patrões antes deste acordo de mediação avançar “foi que as horas extraordinárias fossem pagas e que isso ficasse estabelecido”. Essas condições, acrescentou, eram relativas à cláusula 61 que ia obrigatoriamente pagar estas horas e um aumento do subsídio de ADR para quem manuseia matérias perigosas. “Quanto aos 40% a que a ANTRAM se referiu, falamos de um acréscimo de 50 euros tributados para 800 pessoas”, alertou.

O porta-voz do sindicato disse ainda que os motoristas de matérias perigosas iriam dar seguimento ao que foi definido no plenário de domingo, altura em que a greve foi desconvocada, e que esta quarta-feira iriam anunciar novas formas de luta. “A ANTRAM não quis evitar estas novas formas de luta ou de uma possível greve por 50 euros”, atirou ainda.

Do outro lado da barricada, e depois de ter reunido na terça-feira de manhã com o Governo, a ANTRAM voltou a ser chamada ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação ao início da noite. Esperava que fosse alcançado um acordo de mediação, mas o resultado foi o aposto: os patrões foram informados de que “o sindicato não aceitou o processo de mediação proposto”, dizia o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, aos jornalistas.

André Matias de Almeida acusou o sindicato de impor duas condições ainda antes de o processo de mediação começar e que, por isso, este possível acordo caiu. “Tudo nos leva a crer que o que aconteceu no domingo não passou de mais um número lamentável”, atirou o porta-voz da ANTRAM, acusando ainda o sindicato de “impor uma espada sobre a cabeça da ANTRAM” e defendendo que é no processo de mediação que se apresentam as propostas. “Não estamos disponíveis para avançar resultados antes da mediação”, acrescentou.

A mesma informação veio do ministro Pedro Nuno Santos, que informo que “infelizmente uma das partes quis definir resultados antes de a mediação começar”. “Não é assim que se faz um processo de mediação”, disse ainda o governante à saída do Ministério.

(Artigo atualizado às 9h47 com a correção do período de duração desta greve, que ainda não é conhecido)

