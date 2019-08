Temperaturas vão ultrapassar os 30º C em quase todo o país esta quarta-feira. E vai ficar ainda mais calor

As temperaturas não param de subir e apenas seis das principais cidades do continente vão ficar abaixo dos 30º C esta quarta-feira: Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Guarda, Sines e Sagres vão rondar os 28º C, enquanto o resto do país pode contar com máximas de cerca de 34º C, a máxxima prevista para Lisboa. O distrito de Santarém será o mais quente do país, com 38º C, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Quinta-feira deverá mesmo ser o dia mais quente da semana: no território continental, apenas Sines ficará abaixo dos 30º C. Santarém tem uma máxima prevista de 39º C e para Évora são esperados 37º C. Já em Coimbra, Leiria e Lisboa os termómetros vão atingir os 36º C. Apesar das altas temperaturas, são esperados aguaceiros fracos no arquipélago dos Açores até sexta-feira, onde os termómetros não devem ir além dos 28º C.

Devido ao calor abrasador, os concelhos da Lousã, no distrito de Coimbra, e Alcoutim e Monchique, em Faro, apresentam esta quarta-feira risco máximo de incêndio, também de acordo com o IPMA. O mesmo instituto colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Viana do Castelo, em risco muito elevado e elevado de incêndio. O risco de incêndio vai continuar máximo, muito elevado e elevado pelo menos até ao fim de semana em vários distritos de Portugal continental. As temperaturas devem descer ligeiramente com o aproximar do fim de semana.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já tinha alertado para o agravamento do risco de incêndio até sexta-feira para valores “muito elevados a máximos” em todo o território, com o aumento da temperatura e a diminuição da humidade.

Por causa das temperaturas elevadas, o IPMA emitiu um aviso amarelo para os distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja entre as 10h00 desta quarta-feira e as 18h00 de quinta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Madeira e continente em risco muito elevado de exposição aos raios UV

Portugal continental e o arquipélago da Madeira apresentam ainda esta quarta-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

No continente apenas Viana do Castelo apresenta um risco elevado, estando os restantes 17 distritos com níveis muito elevados bem como o arquipélago da Madeira. Já o arquipélago dos Açores apresenta níveis moderados de exposição à radiação UV.

