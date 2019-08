Trump cancela visita à Dinamarca depois de a primeira-ministra afirmar que a Gronelândia não está à venda

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou esta quarta-feira a visita à Dinamarca que estava agendada para setembro depois de a primeira-ministra do país afirmar que a Gronelândia não está à venda. Isto apesar de ter dito no domingo que não ia visitar o país por causa do seu interesse em comprar a ilha.

A visita estava marcada para o dia 2 de setembro e Trump fora convidado pela Rainha Margarethe II, de acordo com a BBC. No entanto, a relação entre Washington e Copenhaga começou a esfriar depois de ter sido divulgado que os Estados Unidos estão interessados em comprar a Gronelândia, um território autónomo dinamarquês. Mette Frederiksen, primeira-ministra dinamarquesa, definiu a ideia dos Estados Unidos como “absurda”. “A Gronelândia não está à venda. Espero sinceramente que isto não seja a sério”, afirmara no domingo.

….The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019