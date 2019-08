“American Factory”. Estreia dos Obama no cinema já chegou à Netflix

“American Factory” (“Uma Fábrica Americana”), a primeira produção da Higher Ground, a empresa criada no ano passado por Barack e Michelle Obama, já se encontra disponível na Netflix. O filme tem recebido boas críticas e venceu, este ano, o prémio de melhor documentário no RiverRun International Film Festival.

A produção de cerca de duas horas centra-se nos trabalhadores norte-americanos da antiga fábrica da General Motors em Moraine, no Ohio, que, depois de fechar portas em 2008, foi comprada por uma empresa chinesa, a Fuyao Glass America, que produz vidro para automóveis. Apesar da esperança que a reabertura da fábrica provocou em Moraine, esta acabou por provocar um choque entre culturas, o foco do filme realizado por Steven Bognar e Julia Reichert.

Numa curta conversa com os realizadores de “American Factory”, os Obama explicaram que decidiram investir na indústria do cinema porque querem manter uma ligação com as pessoas e que, para isso, é “preciso conhecê-las”, saber a sua história.

“Queremos que as pessoas consigam afastar-se de si próprias e experienciar e perceber as vidas dos outros”, disse o ex-presidente dos Estados Unidos da América que, num tweet publicado nesta quarta-feira, data em que o documentário chegou à plataforma de streaming, escreveu que “uma boa história dá-nos a oportunidade de compreender a vida de outra pessoa. Pode ajudar-nos a encontrar algo em comum”.

A good story gives you the chance to better understand someone else’s life. It can help you find common ground. And it’s why Michelle and I were drawn to Higher Ground’s first film, American Factory. Take a look at our conversation with the directors, and check it out on Netflix. pic.twitter.com/KzkYFqjrFV

— Barack Obama (@BarackObama) August 21, 2019