Android ganha novo logotipo e revela nome da próxima versão: “10”

Ainda não há data de lançamento oficial, mas a próxima versão do sistema operativo móvel da Google, o Android, já tem nome: 10. Com o anúncio deste novo software, a empresa divulgou também um novo logotipo que vai substituir o atual, divulgado em 2014.

Ao contrário das últimas versões, a próxima versão do Android, que tem nome nome de código “Q”, não vai ter o nome de um doce. Assim, “e para tornar os nomes de cada versão mais intuitivos e simples”, como explica a Google em comunicado, a partir de agora as evoluções do Android já não vão ter nomes como “KitKat” (a apelar ao chocolate), “Lollypop” (chupa-chupa, em inglês) ou “Pie” (tarte, em inglês).

O Android 10 foi disponibilizado para programadores em março deste ano, ainda numa fase de teste e com o nome “Q”. Esta próxima versão vai melhorar a navegação por gestos, vai ser mais eficiente para a gestão de energia do smartphone e vai já estar preparado para telemóveis com ecrãs dobráveis.

Várias empresas — como a Nokia, que utiliza uma versão do Android “pura” (sem alterações, como, por exemplo, faz a Huawei ou a Samsung) — têm já planos para atualizar alguns equipamentos para este novo sistema já este ano. A Google diz que espera lançar tanto o logotipo como esta nova versão “nas próximas semanas”.

[No YouTube, a Google divulgou um vídeo a mostrar a evolução do Android]

O Android é o sistema operativo móvel mais utilizado em todo o mundo, com cerca de 2,5 mil milhões de aparelhos a terem como base este software. O lançamento da primeira versão foi em setembro de 2006.

