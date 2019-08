Arquiteto Siza Vieira com pavilhão sobre o seu trabalho na Feira de Mobiliário de Xangai

O arquiteto português Álvaro Siza Vieira vai ter um pavilhão próprio na Feira Internacional de Mobiliário da China (CIFF, sigla em inglês), que abre a 8 de setembro, em Xangai, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Trata-se da 44.ª edição da China International Furniture Fair, dedicada ao mobiliário interior e exterior, decoração e têxteis, materiais e maquinaria, organizada pela China Trade Macalline Exhibition, decorrendo até 11 de setembro.

Entre os cerca de 1.500 expositores ficará o Pavilhão Siza, dedicado ao trabalho do arquiteto português, convidado a participar nesta feira e no Fórum Internacional de Design de Arquitetura dedicado ao tema “Desenhado por Humanos: Do Modernismo de Álvaro Siza ao Futuro Digital”.

O Pavilhão Siza é uma estrutura pré-fabricada, foi construído na China, e será remontado e instalado para uso interno da CIFF, segundo a organização.

De acordo com informação do sítio online da DGArtes, o arquiteto português foi escolhido para este projeto pela sua “posição humanista, a sua ligação com os princípios da escola de arquitetura Bauhaus, o seu espírito independente e a sua forte relação com a China”.

Em conjunto com o arquiteto Carlos Castanheira, o Prémio Pritzker Álvaro Siza desenhou em 2014 o “Edifício sobre a Água”, que faz parte do complexo fabril Shihlien Chemical, na cidade de Huai’An, província de Jiangsu, na China.

No Fórum, os participantes vão debater o design urbano sustentável a par dos novos desafios da era digital e o diálogo Leste-Oeste na arquitetura.

Em fevereiro de 2019, Álvaro Siza aceitou o convite da organização da feira para criar o pavilhão, sob curadoria de Hans-Jürgen Commerell e Kristin Feireiss.

O pavilhão foi criado com a coordenação do arquiteto de ligação chinês Zhang Ke, e a consultoria do arquiteto português António Choupina. Os desenhos finais foram entregues por Álvaro Siza e pela sua equipa em junho de 2019.

