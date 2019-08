Guterres e ONU muito preocupados com incêndios na Amazónia

A Organização das Nações Unidas (ONU) está muito preocupada com os incêndios na Amazónia, no Brasil, devido aos danos imediatos e alterações climáticas, e considerou hoje que a sustentabilidade desta floresta é “crítica para o bem-estar da humanidade”.

O porta-voz do secretário-geral da ONU disse esta quinta-feira que a organização ainda não tem informações precisas sobre a causa dos incêndios que consomem a floresta amazónica há 16 dias, segundo a comunicação social, escusando-se a fazer comentários sobre a origem do desastre ambiental.

“Estamos muito preocupados com os fogos, pelos danos imediatos que estão a causar e porque sustentar as florestas é crucial na nossa luta contra as alterações climáticas”, afirmou Stephane Dujarric, na sede da ONU, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

O porta-voz acrescentou que “a saúde destas enormes florestas é crítica para o bem-estar da humanidade” e contribui para a saúde em todo o mundo.

Também o secretário-geral, António Guterres, veio expressão preocupação sobre o que está a acontecer. No Twitter, António Guterres diz que está “profundamente preocupado” com os danos àquela que é “uma fonte importante de oxigénio e biodiversidade”. “A Amazónia tem de ser protegida”, concluiu.

I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.

The Amazon must be protected.

— António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2019