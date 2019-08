Incêndio em hospital no centro de Paris matou uma pessoa

Pelos menos uma pessoa morreu e oito ficaram gravemente feridas na zona central de Paris, depois de um incêndio consumir vários andares do hospital Henri-Mondor.

Ainda não se sabe o que provocou a morte de uma mulher, mas vários meios de comunicação franceses suspeitam de que a mesma terá ficado presa num elevador dentro do edifício. O incêndio, que teve início no sexto andar e depois alastrou aos restantes andares, teve início ao fim da noite de quarta-feira e prolongou-se pela madrugada desta quinta-feira.

Les images de l'incendie d'un immeuble de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil filmées par les pompiers pic.twitter.com/hgsRnDVuEk — BFMTV (@BFMTV) August 22, 2019

“O incêndio no bloco residencial do hospital Henri-Mondor já está sob-controle graças às intervenções dos bombeiros” disse o diretor do hospital, Martin Hirsch, no Twitter.

L’incendie dans l’immeuble de logements de l enceinte @HuMondor est maintenant sous contrôle grâce à l intervention des pompiers . 1 décès à déplorer . Mobilisation forte en soutien des occupants de l’immeuble — Martin Hirsch (@MartinHirsch) August 21, 2019

Segundo a Reuters, ainda não são conhecidos os motivos que levaram ao deflagrar das chamas.

