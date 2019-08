José Cid galardoado com Grammy Latino de excelência musical

José Cid vai ser galardoado com um Grammy Latino de excelência musical, foi anunciado esta quinta-feira. O cantor e compositor português, musicalmente ativo desde meados dos anos 50, vai receber o Lifetime Achievement Award pelo seu importante contributo para a música latina.

Parabéns José Cid! Prȇmio à Excelȇncia Musical 2019 • RT para parabenizá-lo… https://t.co/3ggxKIqgEW #LatinGRAMMY pic.twitter.com/k7j6wKdHak — Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) August 22, 2019

Em comunicado, a Latin Recording Academy, que atribui os Grammys Latinos, que premeiam trabalhos em língua portuguesa ou espanhola, destacou a adaptação da influência da música popular inglesa a um “estilo original” de pop-rock português. A academia recordou ainda o percurso de Cid, que começou em 1956 com a banda de covers Os Babies e se prolongou durante as décadas seguintes. Nos anos 80, quando o compositor se virou para as “raízes de Portugal”, ganhou uma maior popularidade.

Em declarações à Rádio Observador, Cid declarou não estar surpreendido com a homenagem.

Este ano, além de José Cid, vão receber o Lifetime Achievement Award os artistas Eva Ayllón, Joan Baez, Lupita D’Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo e José Luis Rodríguez “El Puma”. Os prémios vão ser entregues em novembro, numa cerimónia conduzida por Jonnhy Ventura e Paola Rojas em Las Vegas.

“Cada uma destas lendas continua a deixar a sua marca no mundo da música latina através do seu talento, encanto e paixão por criarem sons que vibraram através das nossas comunidades, ao mesmo tempo que ajudaram a construir a nossa música durante décadas”, declarou Gabriel Abaroa Jr., presidente da Latin Recording Academy.

Os Grammy Latinos celebram em 2019 o seu 20.º aniversário.

