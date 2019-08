Mulher retirada sem vida do rio Tâmega em Amarante

Uma mulher com cerca de 50 anos foi resgatada esta quinta-feira sem vida de um troço do rio Tâmega, em Amarante, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A fonte disse não ter outros detalhes e os Bombeiros de Amarante, igualmente contactos pela Lusa, afirmaram apenas que foi “avistado um corpo” no rio, pelas 09h49, e que os efetivos da corporação o retiraram “com o apoio de um barco”.

Fonte da GNR, que inicialmente foi chamada ao local, disse que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Para o local foram deslocadas a viatura médica do Vale do Sousa, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Amarante e meios das polícias e dos Bombeiros Voluntários locais.

