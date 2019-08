Revista Time destaca hostel português como um dos “100 grandes destinos de 2019”

São 100 sugestões dignas de nota saídas de 2019, para saborear antes que o ano acabe ou mesmo para incluir na lista de destinos do próximo ano. E a escolha da revista Time, que faz capa da primeira semana de setembro com esta lista de sugestões, não esquece uma escala em Portugal, mais concretamente em Vila Nova de Gaia, para conhecer de perto e eventualmente fazer check in na The House of Sandeman Hostel&Suites, que perpetua o espírito da célebre marca de vinhos do Porto, o principal ex-libris da região.

“Desde a sua fundação em 1790, o fabricante de Porto é fiel à tradição, e o seu novo hostel — no topo das históricas caves da marca — permite ao visitante descobrir mais de dois séculos de história e arte no fabrico do vinho do Porto”, descreve a publicação, acrescentando ainda como os hóspedes podem fazer uma visita guiada pelas caves, instalar-se em suites com uma vista “idílica” para o Porto ou pernoitar com outros viajantes em dormitórios espaçosos por preços bem em conta, com as suas camas inspiradas em barricas. A Time sublinha ainda como todos estes detalhes valeram a este hostel, que abriu portas em maio de 2028, a distinção de melhor pequeno hostel de 2019, atribuída pela Hostelworld.

A Time, que dá uma autêntica volta ao mundo, entre hotéis, restaurantes, bares, museus e outros motivos de interesse, explica aos leitores que chega a este menu completo através de combinação de veredictos dos seus correspondentes. Da arte digital japonesa à pizzaria do momento em solo norte-americano, não faltam opções para descobrir nos próximos meses. “Qualidade, originalidade, sustentabilidade, inovação e influência” são eixos determinantes para a avaliação da revista, descrevem no seu site.

