A peça que faltava no puzzle. É oficial: Lille anuncia contratação de Renato Sanches

Pedira oficialmente para sair, faltou a um treino, foi multado em 10 mil euros: o contexto de Renato Sanches no Bayern de Munique estava cada vez mais difícil e tudo indicava que o futuro do médio de 22 anos passaria pelo Lille. Ao final desta sexta-feira, o clube francês desfazia a charada e anuncia no seu Twitter a contratação do jogador português, que passou o dia a cumprir testes médicos já em solo gaulês.

Foi através de um “pequeno puzzle antes de irem dormir” que o clube lançou a adivinha (de resolução previsível) aos adeptos. Por fim, alguns minutos depois, estava desfeita a charada nas redes. Em comunicado, o Lille adianta que o internacional português assinou por quatro anos, até 2023, e que vestirá a camisola 18.

Nenhum dos clubes revelou o valor envolvido na transferência.

