António Costa admite não seguir parecer da PGR sobre negócios de familiares com Estado

António Costa assume que pode não seguir a recomendação da Procuradoria-Geral da República sobre as incompatibilidades de contratos de familiares do Governo com o Estado. Questionado pelo Expresso sobre se vai aceitar o parecer que pediu ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para esclarecer se os contratos violam a lei das incompatibilidades, não deu garantias sobre se vai seguir qual for a recomendação.

Os contratos de familiares com familiares ministros como Pedro Nuno Santos, de Francisca van Dunen ou Graça Fonseca suscitaram polémicas por serem ilícitos à luz da lei das incompatibilidades. Segundo o primeiro-ministro, há “dúvidas legais” e reencaminha a questão para o que está no “artigo 9.º do Código Civil”, que refere como deve ser interpretadas as leis.

Numa entrevista que o semanário publica este sábado, o primeiro-ministro diz que se trata de “uma regra básica da interpretação e que está no artigo 9.º do Código Civil – qualquer aluno que tenha concluído o primeiro ano da faculdade do curso de direito estudou-o. E diz assim (vou citar de cor): a interpretação não se pode cingir à letra da lei”. Apesar de a expressão do artigo que o chefe do governo refere ser “deve”, e não “pode”, António Costa continuou: “Aguardarei com muita serenidade – e uma serenidade ainda maior da verificação que tenho feito de como essa lei foi aplicada desde que foi aprovada.”

Vou analisar o parecer e, se concordar homologo, se não concordar não homologo… ou não”.

Para o primeiro-ministro os pareceres são de “natureza política e também jurídica e deu como exemplo outro parecer que pediu — no caso da atribuição do nome do aeroporto do Funchal — que depois não homologou.

No final do mês de julho, o primeiro-ministro pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República para esclarecer dúvidas sobre a impossibilidade de familiares de titulares de cargos políticos terem negócios com o Estado. O caso foi suscitado depois da notícia do Observador sobre os três contratos do filho de José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, celebrados com o Estado quando o pai estava em funções políticas.

Continuar a ler