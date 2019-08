Bolsonaro aprova decreto que envia Forças Armadas para combate de incêndios na Amazónia

O Presidente Jair Bolsonaro aprovou um decreto que permite o combate de focos de incêndio na Amazónia pelas Forças Armadas brasileiras, foi divulgado em Diário da República esta sexta-feira.

O decreto é válido até 24 de setembro e foi publicado depois de Bolsonaro se ter reunido com ministros em Brasília, nesta sexta-feira. Em detalhes, o documento “autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazónia Legal na hipótese de requerimento do governador do respetivo Estado”.

Espera-se que o Presidente comente a assinatura do decreto da Garantia de Lei e da Ordem Ambiental (GLOA), que oferece apoio aos Estados brasileiros que estão a combater os incêndios, numa comunicação oficial que fará ainda esta sexta-feira às 20h30 (às 00h30 em Portugal).

Em crescente expetativa sobre o comunicado, às 21h00 a #panelaço (recordando os protestos contra o governo da ex-presidente Dilma Roussef, em que diversos manifestantes saíram às ruas para bater em panelas) já era um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro evitou o contacto com jornalistas depois de a questão ambiental se ter transformado num assunto internacional, e ter gerado críticas de chefes de Estado, como Emmanuel Macron e Angela Merkel, Presidente da França e primeira-ministra alemã, respetivamente.

Neste aspeto, a imprensa brasileira destaca dois momentos-chaves: as contestações de Bolsonaro sobre os números divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro e a acusação sem provas de que ONG seriam as responsáveis pelos incêndios na floresta amazónica.

Macron ameaçou, nesta sexta-feira, o acordo entre a União Europeia e Mercado Comum do Sul (Mercosul), integrado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, depois de 20 anos em negociações, devido à falta de “respeito” do Presidente brasileiro com os compromissos ambientais.

Segundo o INPE, os incêndios no Brasil aumentaram 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo, cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Segundo o INPE, a desflorestação da Amazónia aumentou 278% em julho, em relação ao mesmo mês de 2018.

