Boris Johnson e a história de um pé em cima da mesa num encontro com Macron

O primeiro-ministro Boris Johnson encontrou-se com o Presidente francês Emmanuel Macron numa reunião sobre o Brexit e voltou a ficar envolvido numa polémica: desta vez porque apoiou o pé numa mesa do Palácio do Eliseu, em Paris. O momento foi descrito como sendo “rude e embaraçoso” por Sonia Purnell, autora de uma biografia de Boris Johnson.

Mas um vídeo da Reuters divulgado esta sexta-feira por um jornalista da Sky News mostra que o que se passou foi outra coisa. Tom Rayner escreve que Macron “estava a fazer conversa de circunstância, sugerindo que a mesa também podia servir para apoiar os pés se o primeiro-ministro inglês se quisesse reclinar na cadeira, o que Boris Johnson fez como piada”.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019

Aliás, Boris Johnson só apoiou o pé na mesa durante um segundo, mostrando imediatamente, com a mão, que estava a brincar.

Rude and embarrassing. Imagine if Macron put his foot on the table at Buckingham Palace https://t.co/tv67iA5rpM — Sonia Purnell (@soniapurnell) August 22, 2019

Logo depois da reunião, Macron publicou no Twitter uma mensagem que definia a relação entre os dois países como “essencial e inabalável”, além de “especial”, e pedia para que “trabalhassem em conjunto”.

The relationship between the United Kingdom and France is, in my view, essential and unwavering. In your decision to visit Paris, @BorisJohnson, I see the need to maintain this special relationship. Let’s work together! pic.twitter.com/xk8m1DCAVB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

Boris Johnson também demonstrou satisfação com o encontro através de uma publicação no Twitter, em que falava sobre a necessidade de manter a “profundidade e intensidade desta amizade, e a parceria entre as nossas nações”.

Today I met President @EmmanuelMacron in Paris. Let’s get Brexit done, sensibly and pragmatically and in the interests of both sides. Let’s get on with deepening and intensifying the friendship and the partnership between our nations. pic.twitter.com/qv7BlAOhW7 — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2019

O encontro aconteceu logo depois de uma conferência de imprensa no Eliseu, no qual Macron disse ao primeiro-ministro britânico que o Reino Unido e a União Europeia não vão encontrar um acordo para o Brexit em 30 dias muito diferente daquele que já existe.

