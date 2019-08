Donald Trump oferece ajuda ao combate de incêndios na Amazónia

O Presidente norte-americano Donald Trump anunciou esta sexta-feira, através de uma publicação no Twitter, que os Estados Unidos estão “prontos para ajudar” no combate aos incêndios na Amazónia, que lavram há mais de 15 dias.

Trump revelou ainda ter contactado o Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, concluindo que “as prospeções comerciais [entre os EUA e o Brasil] são muito animadoras, e a nossa relação é forte”, frisando ainda “talvez mais forte do que nunca”.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019