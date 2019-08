Espanha. Empresa que comercializava carne com listeriose vendeu produtos a marca branca

A empresa La Mechá, que está a ser investigada em Espanha por ter posto a circular no mercado carne contaminada com listeriose, também vendeu os seus produtos a uma empresa que vende carne sob uma marca branca. Apesar de o caso ter começado no início da semana, só esta sexta-feira é que os produtos desta marca tiveram ordem de retirada do mercado. O nome da marca não foi ainda revelado pelas autoridades espanholas.

Esta informação foi confirmada pela junta da comunidade autónoma da Andaluzia, que não quis dar detalhes, evitando revelar o nome da marca branca cujos produtos podem também estar contaminados com a infeção que surgiu na empresa sevilhana Magrudis, que comercializa a marca La Mechá, e que está sob investigação das autoridades espanholas.

Isto significa que os consumidores, mesmo depois de serem conhecidos os primeiros casos de internamentos — um número que já ultrapassa os 200 — podem ter comprado carne contaminada sem que soubessem que o estavam a fazer.

O surto de listeriose surgiu na Andaluzia e é lá que tem sido registada a maior parte dos casos. Até ao momento, regista-se uma morte, a de uma mulher de 90 anos. Dos vários doentes infetados, 31 são grávidas, que carecem de maior atenção e que estão internadas para um acompanhamento mais próximo.

Desde o início do surto que Espanha — não apenas a região da Andaluzia — está em alerta sanitário. Dos mais de 200 casos registados, 99 estão hospitalizados. Destes, quatro estão nos cuidados intensivos. Há ainda o registo de um aborto involuntário, provocado pela infeção, que atingiu uma mulher que estava grávida de quatro meses e que tinha consumido carne da marca La Mechá na noite antes de ser internada.

Uma investigação preliminar às instalações da Magrudis — empresa responsável pelo surto de listeriose — concluiu que um dos focos de proliferação desta infeção estava em duas máquinas utilizadas para cortar a carne comercializada por esta entidade. Falta ainda averiguar as análises feitas a todos os elementos da empresa, de onde podem surgir mais pistas para detetar a origem deste surto.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária está a acompanhar a evolução destes episódios e garante que a marca La Mechá não vende produtos em Portugal. Até ao momento não foi registado nenhum caso no nosso país.

