Guerra comercial com EUA: China retalia e anuncia tarifas de quase 70 milhões de euros

O governo chinês anunciou esta sexta-feira que vai reagir às tarifas recentemente impostas por Donald Trump. Como? Impondo as suas próprias tarifas, num valor total que chega aos 75 milhões de dólares (cerca de 67 milhões euros). É mais um episódio da já longa guerra comercial entre as duas nações.

Em Pequim, o governo explicou que serão aplicadas tarifas extra de 5% e 10% em bens importados dos Estados Unidos. E as datas já foram confirmadas, noticia o New York Times. As medidas entram em vigor a 1 de setembro e 15 de dezembro — dias que coincidem com as datas previstas pelos Estados Unidos para a entrada em vigor das suas taxas aos produtos chineses.

O governo norte-americano já tinha decidido adiar para dezembro as taxas alfandegárias de 10% para vários produtos chineses (incluindo telemóveis, computadores portáteis ou consolas para jogos) para “não arruinar o Natal”. As taxas estavam inicialmente previstas para o início de setembro, mas os conselheiros para o Comércio Externo apelaram ao espírito natalício do Presidente dos Estados Unidos da América. Assim, as lojas norte-americanas vão poder abastecer as prateleiras antes da época do Natal — sem o aumento do preço de produtos de consumo bastante populares.

