Jovem de 19 anos baleado na discoteca Lick em Vilamoura, atirador está em fuga

Um jovem de 19 português ficou ferido com gravidade na madrugada desta sexta-feira depois de ter sido baleado na cabeça no exterior da discoteca Lick, em Boliqueime, Loulé, confirmou o Observador junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Faro. A mesma fonte adianta que o incidente ocorreu às 3h49 e que a vítima foi transportada para o Hospital de Faro.

Segundo a agência Lusa, o rapaz faz parte do staff da discoteca. Fonte do Comando Geral da GNR disse ainda à Lusa que o atirador está em fuga. “O alegado autor do disparo pôs-se em fuga num motociclo que, entretanto, já foi recuperado pelas autoridades. Contudo, até ao momento ainda não encontrado”, disse, cerca das 08h00.

No local estiveram 14 operacionais, seis viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e ainda Cruz Vermelha.

A investigação do caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.

