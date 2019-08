Jato privado? Não, William e Kate viajaram com a família em “low cost”

Menos de uma semana depois de os duques de Sussex terem sido criticados pelas deslocações em jato privado — a Ibiza e depois a Nice, no sul de França –, William e Kate voaram até à Escócia, com os três filhos, a bordo de um voo comercial da FlyBe, uma companhia low cost, na passada quinta-feira. O avião descolou de Norwich, Inglaterra, pelas 8h45 e aterrou em Aberdeen, levando a querer que a família, que inclui crianças de 6, 4 e 1 ano, se deslocou para visitar a Rainha e o príncipe Philip no Castelo de Balmoral, uma espécie de residência estival da realeza. O preço da viagem, por passageiro, terá rondado as 73 libras, o equivalente a 80 euros.

“A família estava sentada mesmo na frente. Eu fiz o voo completo e nenhum de nós fazia ideia. Ninguém sabia que eles estavam no avião. Mais tarde é que reparei que a mãe da Kate estava sentada umas filas atrás de mim”, partilhou um passageiro do voo com o Daily Mail. As fotografias e o vídeo publicados pelo Daily Mail mostram o desembarque dos duques de Cambridge já em solo escocês. William foi à frente, carregando pequenas malas de cabine, com George e Charlotte, os dois filhos mais velhos. Kate seguiu mais atrás com Louis ao colo e acompanhada pela ama, Maria Borrallo. A família tinha dois Range Rovers pretos à sua espera no terminal.

Encontrar membros da família real britânica em voos comerciais não propriamente algo que aconteça todos os dias, mas o que aconteceu esta quinta-feira também está longe de ser inédito. Em viagens oficiais, é comum ver a realeza deslocar-se em aviões privados, mas quando o âmbito é pessoal, é recorrente que a escolha recaia sobre uma solução mais económica. Diana fê-lo várias vezes, William já havia sido visto no voo comercial em 2014 e Kate terá sido vista a viajar numa companhia low cost, após o casamento de Zara Tindall, em julho de 2011.

William, Kate & kids take £73 FlyBe flight to Balmoral – after Harry and Meghan took four private jets in 11 days https://t.co/puVulMYoLU — WhiteTigressVal (@val_tigress) August 23, 2019

Mas ao contrário dos momentos anteriores, este seguiu-se a uma polémica que envolve Harry e Meghan Markle. Há muito que o casal se associa a causas ambientais, o que só tornou mais controversa a opção de se deslocar num jato privado durante as férias. Além de uma despesa consideravelmente maior, o impacto no ambiente também se agrava, uma vez que falamos de uma única aeronave para transportar um agregado familiar de três pessoas. Hipocrisia foi uma das expressões mais usadas nas redes sociais.

Agora, com a viagem dos duques de Cambridge, as opiniões dividem-se. Há quem enalteça a opção do casal e a defenda como exemplo a seguir, sobretudo para os duques de Sussex. Mas há também quem condene a escolha do timing para a viagem, afirmando que terá sido pensada para inflamar a polémica em torno das viagens de Harry e Meghan.

