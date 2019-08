Novos protestos em Hong Kong com cordão humano e manifestação de contabilistas

Os protestos antigovernamentais e pró-democracia voltam esta sexta-feira às ruas de Hong Kong com um cordão humano marcado para junto das estações das três principais linhas de metropolitano e uma manifestação promovida por contabilistas.

A manifestação dos contabilistas está agendada para as 12h30 (5h30 em Lisboa) e o cordão humano para as 20h00.

As duas iniciativas antecedem um protesto convocado para 31 de agosto para assinalar os cinco anos do veto de Pequim à possibilidade de sufrágio universal na ex-colónia britânica.

Live: Accountants in #HongKong are now gathered in Chater Garden and will start its march at 1245. They’re calling for the 5 demands to be answered over the #antiELAB protesters. pic.twitter.com/SaApqRyDEa

— Jasmine Leung (@_jasmineleung_) August 23, 2019