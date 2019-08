OMS diz que surto de Ébola na RDCongo está a chegar ao marco histórico de dois mil mortos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse esta sexta-feira que o surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) está a aproximar-se do marco histórico de dois mil mortos na epidemia que dura há mais de um ano.

Numa conferência de imprensa em Londres, o chefe das emergências médicas na OMS afirmou que, apesar de a agência de saúde das Nações Unidas ter as vacinas e os medicamentos que potencialmente podem mudar o curso da epidemia, continua a ser problemático conseguir entregar os medicamentos a quem deles precisa.

“Nas últimas semanas, temos visto a doença a propagar-se de forma preocupante”, declarou Mike Ryan, acrescentando que o Ébola continua a propagar-se no país, exemplificando com o caso de uma pessoa em Pinga, no noroeste de Goma, que não tinha ligações a outros casos.

A OMS está a tentar angariar mais 278 milhões de dólares (251 milhões de euros) para apoiar os esforços para conter a epidemia.

A Organização Mundial de Saúde declarou no dia 17 de julho o estado de emergência internacional na RDCongo devido ao Ébola.

A epidemia de Ébola, que está localizada nas províncias de Kivu Norte e Ituri (leste e nordeste da RDCongo), mantém, segundo a OMS, a intensidade de transmissão com uma média de 86 novos casos por semana nas últimas semanas.

Desde que a epidemia do vírus foi declarada no país, já foram vacinadas pelo menos 181.389 pessoas.

