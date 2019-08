Polícia procura condutor que passeava com mulher nua em cima do Ferrari

As imagens foram recolhidas pelos peões que assistiam incrédulos ao desfile, pelas ruas de Ibiza, de um Ferrari conduzido por um homem que, em cima do capot do motor – talvez para elevar ainda mais a temperatura –, transportava uma jovem nua. O vídeo fez furor nas redes sociais e acabou por ser notícia na Fox News, não só pela confusão que gerou no trânsito, como também pelo facto de a polícia espanhola estar à procura do condutor, da jovem e do veículo.

O condutor, que parece nunca ter tirado os olhos da estrada nem do charuto que fumava enquanto conduzia, parecia apreciar a viagem e a música, nada preocupado com a agitação que causava entre as pessoas que viam o carro passar. A jovem, pelo seu lado, dançava ao ritmo da música que o Ferrari debitava tão alto que emudecia o estridente V8 atmosférico, sobre o qual a mulher colocou o “traseiro”.

Não sabemos a que tipo de negócio se dedica o condutor mas, se estiver no ramo dos carros usados, arranjou uma péssima forma de promover o seu produto. Isto porque das centenas ou milhares de pessoas que viram o “desfile” do binómio Ferrari/jovem, muitos conseguirão descrever a mulher até ao mais ínfimo pormenor, mas apenas os amantes de desportivos perceberão que “aquela coisa vermelha” se trata de um Ferrari 458 Spider, fabricado a partir de 2012 e capaz de atingir 320 km/h e os 100 km/h em 3,4 segundos, graças ao seu motor 4.5 V8 atmosférico com 570 cv.

Como o passeio do Ferrari com a jovem despida, tal como veio ao mundo, decorreu dentro da marina de Ibiza, serão as autoridades portuárias que vão analisar a questão, com a polícia a admitir estar em contacto com quem gere o tráfego dentro da marina e pronta a prestar-lhe todo o apoio.

A polícia acredita ainda que não será difícil identificar o veículo, “pois não há assim tantos Ferrari como este em Ibiza”, afirma. Caso seja identificado, “o condutor poderá ter de pagar uma multa de 500€”, avançam as autoridades, sem contudo especificar se a coima se deverá ao facto de estar a fumar enquanto conduzia, de se deslocar a velocidade muito reduzida e ter dado uma espreitadela pelo retrovisor, ou se pela presença da jovem ter provocado algum bulício no trânsito dentro da marina.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler